Путин назвал прямую угрозу демографическому будущему России

Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, сказал президент Владимир Путин. С этой темы глава государства начал оглашать Послание Федеральному Собранию.

«[Судьба России] зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни», – сказал президент.

Глава государства отметил, что низкие доходы значительной части российских семей с детьми являются прямой угрозой демографическому будущему России.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Часто даже когда работают оба родителя, доход таких семей очень скромный», – сказала Путин.

«Сегодня нас почти 147 млн человек», – сообщил президент, отметив, что страна вступила в «очень сложный демографический период». Рождаемость в РФ снова падает, констатировал глава государства.

Российский лидер отметил, что, благодаря мерам, принятым начиная с середины 2000-х годов, удалось добиться положительных результатов демографии и «даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения». «Потому и школьников у нас становится все больше», – сказал Путин.

По его словам, демографическая ловушка 90-х годов оказалась хуже, чем в годы войны.

«Существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в РФ настораживают, надо обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия», – сказал Путин.

«В 2024 году коэффициент рождаемости в РФ должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5», – сказал глава государства.

Послание Федеральному Собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Готовя текст Послания, Путин традиционно провел серию встреч с главами профильных министерств и ведомств. Одно из таких совещаний состоялось 13 января. В Кремле сообщали, что «обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки».





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