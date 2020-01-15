Маргарита Симоньян после послания Путина Федеральному собранию задумалась о рождении четвертого ребенка

Президент Российской Федерации обеспокоен темой рождаемости в стране. На ежегодном собрании, которое состоялось 15 января, Владимир Путин сообщал о дополнительных выплатах на детей. Услышав такую новость, Маргарита Симоньян задумалась о рождении четвертого ребенка, а Тина Канделаки подумывает о третьем.

Тина Канделаки была в числе приглашенных журналистов. Она заметила, что тема рождаемости в современном мире одна из главных. Журналистке не хватило места в зале, и ей пришлось сесть на один стул с Владимиром Желонкиным, который является генеральным директором «Коммерсантъ-холдинг». На собрании стало известно, что программа материнского капитала будет продлена до 2026 года. Если в семье родится третий ребенок, можно будет погасить ипотеку в размере 450 тысяч рублей. Канделаки радостно прокомментировала эту новость, сказав, что у нее есть ипотечный кредит. Кроме всего, Владимир Путин хочет ввести уже с этого года выплаты на детей до семи лет и обеспечить бесплатными горячими обедами учащихся первых-четвертых классов.

После таких заявлений президента не только Канделаки задумалась о рождении третьего наследника, но и журналистка Маргарита Симоньян не исключает возможности рождения четвертого ребенка, о чем написала в Telegram-канале.

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