Путин поручил расширить практику социального контракта

Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
«В Послании прошлого года говорил о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела», – сообщил президент России.
«Оказывая всестороннюю помощь гражданам с низкими доходами, конечно, общество и государство вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем, включая трудоустройство и ответственное выполнение своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи», – добавил он.
Путин отметил, что регионы уже начали внедрять механизм социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая. И на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое.
«Поэтому, во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации.Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов: показателем результативности работы будет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности», – подчеркнул президент России.
Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».
Напомним, 4 января Путин заявил о намерении поднять в послании проблему застоя в доходах граждан.
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Последнее: Журналистка Маргарита Симоньян заявила, что предполагала возможность отставки Правительства России. «Сидя на Послании, я сказала соседу: «По уму сейчас правительство должно уйти», – написала она в своем телеграм-канале. Симоньян добавила, что если бы обнародовала свою мысль в Сети, то прослыла бы «королевой инсайда». «Иногда лучше писать, чем говорить», – резюмировала журналистка.
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