Агата Муцениеце неожиданно заговорила о свадьбе и желании поменять фамилию

Агата Муцениеце отправилась в Лондон, где сделала громкое заявление о свадьбе. Гуляя по городу с Дарьей Мороз, она обмолвилась о желании поменять фамилию.

Выходные дни обе актрисы вместе с подругами провели в английской столице, где любовались местными достопримечательностями. Гуляя про Лондону, Агата Муцениеце отметила, они с Дарьей Мороз хотели сделать «одно признание». По словам звезды, ее знакомая давно разошлась с мужем, а она «тоже недавно» одна. Далее актрисы поцеловали друг друга в щеку, и супруга Павла Прилучного пояснила о намерении поменять фамилию.

В этот момент Мороз прервала монолог подруги и произнесла фразу, что якобы та взяла ее фамилию, и подтвердила их брачный союз. Знаменитая актриса поддержала шутку и пригласила всех желающих на бракосочетание. В конце-концов Дарья Мороз заметила, мол, Прилучный упустил свое счастье.

Агата Муцениеце родилась в Риге в 1989 году. В школе посещала театральную студию, после учебы работала моделью, благодаря чему побывала во многих странах Старого света. Последние 12 лет живет в Москве, обучалась во ВГИКе. Одной из последних работ актрисы является исторический фильм «Тобол», где Муцениеце сыграла роль Бригитты Шерзенфельд.

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