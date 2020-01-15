WP — «радикальные изменения» — Путин предложил усилить роль Госдумы

Президент РФ Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию страны значительных изменений и усиление роли Госдумы, которая в результате реформы сможет утверждать кандидатуру премьер-министра, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, предлагая подобные реформы, российский лидер, возможно, собирается сохранить за собой серьёзное влияние после окончания президентского срока.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин предложил внести «радикальные изменения» в Конституцию страны, усилив роль парламента и пересмотрев роль Госсвета. Таким образом российский лидер, возможно, намекнул на то, чем он планирует заняться после окончания своего срока в 2024 году, пишет The Washington Post.

В своём ежегодном послании Федеральному собранию Путин вновь предложил ограничить количество президентских сроков двумя, дав понять, что на третий срок он идти не собирается. Тем не менее, по мнению газеты, предложение российского президента закрепить за Госсоветом конституционный статус и наделить Госдуму большими полномочиями — в список которых входит и утверждение кандидатуры премьер-министра — может стать для него способом, с помощью которого он сохранит серьёзный политический вес и после окончания срока.

Свою речь, которая длилась около часа, Путин завершил, подчеркнув, что подобные изменения должны быть одобрены на референдуме — первом в РФ с 1993 года. Кроме того, Путин предложил ввести конституционный запрет на иностранное гражданство для госчиновников.

В послании Федеральному собранию российский лидер сделал основной акцент на повышении качества жизни обычных россиян. В частности, Путин выступил за повышение рождаемости, предложив меры по финансовому стимулированию молодых семей. При этом упомянул он и о проблеме низких зарплат учителей, указав на необходимости введения для педагогов доплат.

Нынешняя речь президента стала уникальной во многом потому, что она транслировалась на нескольких больших зданиях в Москве. При этом несмотря на постепенное снижение, рейтинг одобрения работы Путина по-прежнему остаётся на высоком уровне и составляет около 68%, напоминает The Washington Post.

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