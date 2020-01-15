Подсчитан объем средств на предложенные Путиным меры в социальной сфере

15.01.2020, 15:19, Новости дня

Объем расходов на предложенные президентом Владимиром Путиным в Федеральном послании меры в социальной сфере составит около 400 мрд рублей, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.

«У нас есть детальные подсчеты по каждой из озвученных президентом мер. В целом это в районе 400 млрд рублей. Это та величина, которая находится в пределах возможной корректировки бюджета», – сказал Белоусов, передает ТАСС.

Он отметил, что эти средства должны быть учтены в ходе подготовки проекта закона о внесении изменений в бюджет.

Белоусов уточнил, что на выплату пособий на детей 3-7 лет в 2020 году планируется потратить 134 млрд рублей.

Министр финансов Антон Силуанов ранее в среду заявлял, что в текущем году на демографические меры, озвученные Путиным, потребуется 400-450 млрд рублей.

Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

В ходе послания президент указал, что судьба России,  ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.



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