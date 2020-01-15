Подсчитан объем средств на предложенные Путиным меры в социальной сфере

Объем расходов на предложенные президентом Владимиром Путиным в Федеральном послании меры в социальной сфере составит около 400 мрд рублей, сообщил помощник президента Андрей Белоусов.
«У нас есть детальные подсчеты по каждой из озвученных президентом мер. В целом это в районе 400 млрд рублей. Это та величина, которая находится в пределах возможной корректировки бюджета», – сказал Белоусов, передает ТАСС.
Он отметил, что эти средства должны быть учтены в ходе подготовки проекта закона о внесении изменений в бюджет.
Белоусов уточнил, что на выплату пособий на детей 3-7 лет в 2020 году планируется потратить 134 млрд рублей.
Министр финансов Антон Силуанов ранее в среду заявлял, что в текущем году на демографические меры, озвученные Путиным, потребуется 400-450 млрд рублей.
Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.
В ходе послания президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет». Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.
Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В рамках шоу «Хэппи Рашн» канала ВВС американцам предложили угадать, на каком автомобиле экс-кандидат на пост президента РФ и журналистка Ксения Собчак отправилась с возлюбленным в ЗАГС. Жители США не могли представить, что на свадьбе молодоженов возил похоронный катафалк. Американцы допустили возможность экстравагантного появления Собчак в ЗАГСе и из двух вариантов – катафалк или снегоуборочная […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Хорошо, что не написали «Можем повторить»: медведь рискует жизнью из-за надписи «Т-34» / 3 декабря
- Ученые подошли вплотную к получению первой вакцины против стрептококка / 30 мая
- Мнение: Светка. Самолёт. 2 собаки и странный муж / 21 декабря
- В США стартовали продажи первого в мире летающего автомобиля / 4 декабря
- Серябкина в меховом белье выпятила большой живот / 7 января
- Компания Ford создала окна для слепых людей / 5 января
- Стая собак держит в страхе жителей Подмосковья / 16 декабря
- Константин Меладзе признался, что писал песню «Сэра» в ужасном общежитии / 30 ноября