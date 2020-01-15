Тяжелейшие ожоги: в Москве мужчина пострадал из-за броска «коктейля Молотова»

15.01.2020, 15:18, Разное

Россиянин попал в московскую больницу с тяжелейшими ожогами из-за броска «коктейля Молотова». Пострадавшего госпитализировали с Новослободской улицы.

По словам пострадавшего, он загорелся после броска бутылки с горючей жидкостью. «Сосуд взорвался, и мужчина получил ожог пламенем. У него обожжено 40% поверхности тела», – цитирует медиков сайт «Подмосковье сегодня». Инцидент проверяет полиция. 



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