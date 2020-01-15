Путин предложил вынести на референдум поправку к Конституции об ограничении числа президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин предложил внести в конституцию страны поправки, которые будут касаться изменений в политической системе, а также деятельности исполнительной, законодательной и судебной властей. Об этом российский президент заявил сегодня в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию, сообщает президент издания «ГОРДОН».

Предложенные Путиным поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах.

Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. По словам Путина, такие изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа.

Президент РФ заявил, что согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока.

«Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», – отметил Путин.

Он заявил, что конституция не нуждается в изменениях, и подчеркнул, что внесение изменений в конституцию РФ должно быть вынесено на референдум. Путин добавил, что мнение людей «как главного источника власти должно быть определяющим».

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

25 мая 2018 года Путин говорил что не будет баллотироваться в президенты РФ более двух раз подряд. При нынешней Конституции он не сможет этого сделать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В рамках шоу «Хэппи Рашн» канала ВВС американцам предложили угадать, на каком автомобиле экс-кандидат на пост президента РФ и журналистка Ксения Собчак отправилась с возлюбленным в ЗАГС. Жители США не могли представить, что на свадьбе молодоженов возил похоронный катафалк. Американцы допустили возможность экстравагантного появления Собчак в ЗАГСе и из двух вариантов – катафалк или снегоуборочная […]