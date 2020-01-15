Автоновости: Bentley прекращает выпуск роскошного Mulsanne и легендарного мотора 6,75 л

Весь прошедший год прошел для британской марки под флагом спецверсий: Bentley таким образом давала покупателям возможность поучаствовать в праздновании своего столетнего юбилея. Нынешний тоже начинается с особенных машин, но повод для этого – перестановки в модельном ряду.
В Крю намерены завершить производство нынешнего флагманского седана и назначить на эту роль другую модель. Актуальный пока еще Mulsanne появился на свет в 2009 году, а десять лет – многовато даже для консервативной четырехдверки из Великобритании.
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Поэтому весной производство Mulsanne будет свернуто, а флагманским седаном начнет считаться более молодой Flying Spur (ему, к слову, пообещали к 2023 году гибридную силовую установку).
В ознаменование этого события, а также чтобы отпраздновать очередной юбилей – 60-летие производства восьмицилиндрового мотора объемом 6 и три четверти литра – Bentley анонсировала особенное исполнение Mulsanne 6.75 Edition. Такие седаны получат целый набор отличий и нюансов в отделке кузова и салона.
Снаружи опознать особый седан можно будет не только по шильдикам, но и по глянцево-черному декору кузова (вплоть до оконечников выхлопной системы) и 21-дюймовым пятиспицевым колесным дискам. Черным станет и впускной коллектор, а на табличке с номером двигателя появится автограф главы Bentley Эдриана Холлмарка.
Интерьер щедро снабдят серебристыми цветовыми акцентами и схематическими изображениями легендарного мотора (оно появится даже на бортовом хронометре). Ручки управления дефлекторами вентиляции выполнят в виде пробок маслозаливной горловины, а диоды в дверях научатся проецировать логотип серии (в виде все того же мотора) на асфальт.
Bentley собирается выпустить в свет лишь 30 экземпляров таких Mulsanne. Соответственно, эти "лимузины" будут последними носителями моторов 6,75 л. Цена особого "прощального" седана пока не называется.
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