Автоновости: Новый вау-универсал Volkswagen Arteon. Первые фотографии

Российский покупатель еще только ждет возможности прицениться к «живому» наследнику Volkswagen Passat CC, а Volkswagen тем временем уже расширяет гамму доступных кузовов. «Артеон» уже перевоплотился в весьма симпатичный «сарай», но пока только в Китае.

Засветилась новинка на предприятии FAW-Volkswagen, которое выпускает "Фольксвагены" для рынка Поднебесной. Как утверждает местное издание Autohome, вероятнее всего, позиционироваться универсал будет не как альтернатива VW Passat Variant, а как самостоятельная модель – некое подобие "вагона" с легким спортивным имиджем.

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В то же время на фото отчетливо различима некоторая "вседорожная" подготовка – например, компактный обвес из некрашеного пластика по кругу и чуть увеличенный дорожный просвет. Возможно, фотографам удалось запечатлеть машину, которую в будущем поименуют чем-то наподобие Volkswaten Arteon Variant Alltrack.

Предположительно, в Китае такой универсал будут продавать только с двухлитровыми моторами мощностью до 220 л.с. и приводом на переднюю ось – несмотря на вседорожные атрибуты. Однако имеется ненулевая вероятность, что "универсальный" Arteon однажды доберется и до Европы: компании ничего не мешает наладить его производство на том же заводе, на котором выпускают актуальные "Артеоны".

В этом случае универсал обзаведется и более мощными моторами, и полным приводом – но вот когда это произойдет, пока неизвестно. В нашей же стране продажи пятидверного лифтбека VW Arteon почти гарантированно стартуют в нынешнем году.

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