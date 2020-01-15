«Левада»: за Путина готовы проголосовать 38% россиян. Это самый низкий показатель с 2014 года

За Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, готовы проголосовать 38% респондентов, говорится в последнем опросе «Левада-Центра».

Это самый низкий показатель с 2014-го года – тогда, согласно опросу, за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самый высокий показатель был зафиксирован «Левадой» в 2018-м – тогда за Путина высказались 57% опрошенных.

Вторым популярным политиком, за которого опрошенные готовы проголосовать в ближайшие выходные, стал Владимир Жириновский, его доля – 4%. Столько же избирателей готовы были отдать за него голоса и в апреле 2014 года.

С января 2018 года в опросах впервые появился Павел Грудинин – тогда за него готовы были проголосовать 5% от общего числа опрошенных, сейчас это количество снизилось до 3%.

Третье место делят оппозиционный политик Алексей Навальный и Геннадий Зюганов: за каждого из них сейчас готовы проголосовать 2% опрошенных «Левада-Центром». За Дмитрия Медведева свои голоса отдал бы 1% респондентов.

Не определились с выбором главы государства 20% от общего количества опрошенных. Еще 22% не собираются принимать участия в голосовании.

Опрос провели среди городских и сельских жителей в возрасте от 18 лет, респонденты сами называли политика, за которого они хотели бы проголосовать, можно было назвать только одну фамилию.

В мае 2019 года ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому рейтинг доверия президенту России упал до нового минимума – 31,7%. Это минимальный показатель за 13 лет.

Спустя несколько дней после публикации результатов опроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от ВЦИОМ объяснения о «корреляции данных». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» – сказал Песков.

31 мая ВЦИОМ обновил методику подсчета доверия политикам. По новой методике сбора данных рейтинг Путина составил 72,3%, в то время как недоверие президенту России выразили 23,7%.

В ноябре 2019 года симпатии россиян к Владимиру Путину снизились – сейчас с симпатией к российскому президенту относятся 24% респондентов.

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