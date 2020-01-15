Певцу Александру Серову прострелили ногу во время драки в кафе

Народный артист России Александр Серов заявил, что ему прострелили ногу в ходе драки в кафе в Подмосковье.

Слова певца передает Starhit в среду, 15 января.

Серов выпивал в заведении с приятелями, между ними и гостями за соседним столом завязался конфликт. «Началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу», — поведал артист.

Певец был госпитализирован в институт хирургии имени Вишневского, где ему извлекли пулю из ноги. «Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю», — пожаловался Серов.

Артист добавил, что находится под надзором врачей, а в полицию обращаться не стал: «Какой суд, о чем речь? Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала».

68-летний Александр Серов — исполнитель таких песен, как «Ты меня любишь», «Как быть», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад». Звание народного артиста России певец получил в 2004 году.

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