«Другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия» — Путин

Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался по поводу глобальных угроз безопасности мира и оценил нынешний уровень развития российского ВПК.

«Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин рассказал, что шаги России по укреплению национальной безопасности своевременны и достаточны.

«Впервые за всю историю существования ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед», — заверил Федеральное собрание Владимир Путин.

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