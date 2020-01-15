Мать двоих детей всю жизнь питалась чипсами и умерла от недоедания

15.01.2020, 15:14, Новости дня

Мать двоих детей из английского города Уинчестер, графство Хэмпшир, с детства жила на диете из чипсов, куриных наггетсов и крекеров и скончалась от недоедания в 32 года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шарлотта Брод (Charlotte Broad) c детства питалась продуктами, которые обычно предпочитают дети: например, сырными и луковыми чипсами и куриными наггетсами, и никогда не ела овощей. Она страдала расстройством избирательного питания. Мать пыталась заставить ее есть овощи и прятала их в еде, но эта мера не помогла изменить пищевые пристрастия Брод.
Даже во взрослом возрасте Брод продолжала питаться аналогичным образом. Во время беременностей она ела только сырные чипсы и запивала их газировкой. В 2011 году британка обратилась за медицинской помощью, но врачи не смогли помочь ей изменить рацион. Брод отказывалась есть и пить, и ее постоянно тошнило. Из-за этого ее горло стало черным.
Дочерей она кормила нормально, но сама продолжала есть чипсы и крекеры и запивать их газировкой. Британка не изменила свои вкусовые предпочтения даже после того, как в 2019 году врачи сказали ей, что она умрет, если будет продолжать так питаться.
Возлюбленный Брод Марк Дарли (Mark Darley), с которым она состояла в отношениях десять лет, убедил ее в необходимости лечения. 3 января 2019 года ее госпитализировали после того, как она шесть недель была прикована к постели. 18 января 2019 года она скончалась.
В ходе расследования гибели Брод ее брат сказал, что нужно было показать ее психиатру.
Региональный коронер Саманта Марш (Samantha Marsh) сообщила, что с расстройствами пищевого поведения очень сложно иметь дело, так как трудно заставить человека питаться должным образом. Она не дала заключения о суициде, так как Брод не имела прямого намерения убить себя. В выданном ею заключении говорится: «Брод умерла от недоедания, вызванного отказом принимать достаточное количество пищи и напитков, которое привело к множественным повреждениям внутренних органов».



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