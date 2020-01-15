В Москва-Сити гражданин Белоруссии с ножом взял заложницу

Мужчина проигрался на бирже.
В Москве 15 января произошло ЧП – житель Белоруссии захватил женщину в заложники на 13-м этаже Москва-Сити. Life сообщает, что житель был вооружен ножом.
Инцидент произошел в 60-этажной башне «Империя» около 13.00 мск. Агрессор связал сотрудницу одного из офисов финансовой компании. Затем преступника нейтрализовала полиция.
Нарушителем закона оказался 36-летний белорус Виктор Крысин. Оказалось, что он проиграл на бирже большую сумму денег. В отчаянии он пошел в офис компании возвращать свои финансы. Теперь его ждет суд.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Напомним, что в мае 2018 года нетрезвая уборщица туалета взяла в заложники группу подростков в Архангельской области. Женщина заставила их убирать сортир.
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