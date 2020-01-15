В Киеве назвали размеры выплат семьям погибших в авиакатастрофе Boeing

15.01.2020, 15:12, Новости дня

Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing в Тегеране получат по 345 тыс. долларов страховых выплат, сообщил премьер Украины Алексей Гончарук.

Кабмин Украины в среду на заседании также выделил по 8,3 тыс. долларов семьям погибших, передает РИА «Новости».

«Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 345 тыс. долларов», – сообщил Гончарук в соцсетях.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.



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