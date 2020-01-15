Орешкин: Предложения Путина позволят снизить бедность на 10% к концу года

Выплаты семьям пособий на детей от трех до семи лет совместно с другими инициативами, озвученными в послании президента, позволят снизить бедность в РФ больше чем на 10% уже к концу 2020 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

«По нашей оценке, эта мера совместно с другими мерами позволит понизить бедность больше чем на 10% уже к концу этого года», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.

Напомним, ранее в среду Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.





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