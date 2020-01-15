Орешкин: Предложения Путина позволят снизить бедность на 10% к концу года

Выплаты семьям пособий на детей от трех до семи лет совместно с другими инициативами, озвученными в послании президента, позволят снизить бедность в РФ больше чем на 10% уже к концу 2020 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
«По нашей оценке, эта мера совместно с другими мерами позволит понизить бедность больше чем на 10% уже к концу этого года», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.
Напомним, ранее в среду Путин поручил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что планирует ввести должность заместителя секретаря Совбеза РФ и предложить эту должность премьеру Дмитрию Медведеву. Глава государства отметил, что в случае, если для введения новой должности потребуется изменить закон, то это нужно сделать, передает РИА «Новости». Президент отметил, что о соответствующих изменениях в законодательстве он попросит депутатов. Ранее в среду Медведев […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Tages-Anzeiger — «в лучшем случае кибердержава» — французский политолог лишил Россию звания сверхдержавы / 8 декабря
- Изучены способности программы CRISPR / 26 ноября
- Адвокат Дугарь: Следствие проводит экспертимент, чтобы дополнительное доказательство сделать основным / 4 января
- Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком / 16 декабря
- Хирн назвал дату боя между Усиком и Чисорой / 19 декабря
- Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка / 12 декабря
- Подлодки ЧФ провели подводную дуэль / 26 ноября
- Песков счел неуместным обсуждение «победителя» встречи «нормандской четверки» / 11 декабря