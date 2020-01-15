Волынец: Российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли

Только за одни сутки из России в Украину поступило 3,9 млн КВт-час электроэнергии, написал в Facebook нардеп от «Батьківщини» Михаил Волынец.

«Первые недели 2020 года показывают, что российско-белорусский импорт тока и сырья никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли. Только за одни сутки – 3,9 млн КВт-час! Не рассчитавшись с долгами перед шахтерами, чиновники продолжают делать шаги, которые ведут к углублению кризиса угледобывающей отрасли. Уже наверное все эксперты однозначно высказались по пагубного влияния на украинскую энергетику импорта электроэнергии из России и Беларуси. Под давлением общественности «Слуги народа» даже целый законопроект №2233 приняли, который якобы запрещает импорт тока из России. Но! Я сразу говорил – этот законопроект – обман, который только создает видимость решения проблемы, а на самом деле сохраняет и расширяет возможности для импорта из стран СНГ», – утверждает политик.

Он отметил, что нардеп от «Слуги народа» и глава энергетического комитета ВР Андрей Герус проводит параллели с закупкой нефти через Беларусь.

«Здесь лоббист российской электроэнергии господин Герус в свое оправдание проводит параллели с импортом нефтепродуктов. Мол, мы их с РФ и Беларуси также импортируем. Впрочем, забывает добавить, что стараниями таких вот «государственных деятелей» Украина импортирует более половины нефтепродуктов, а в секторе электроэнергии в прошлом году удавалось сохранять независимость. И вот теперь нам предлагают равняться на рынок нефтепродуктов! Считаю такую позицию абсурдной и вредной. Будем с коллегами из межфракционного депутатского объединения «Энергетическая независимость Украины» думать над тем как противодействовать капитулянты. Обычно это непросто, ведь именно глава энергетического комитета ВР влияет на позицию крупнейшей парламентской фракции», – подчеркнул Волынец.

⚡️Перші тижні 2020 року демонструють, що російсько-білоруський імпорт струму та сировини нікуди не подівся і продовжує… Posted by Михайло Волинець on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России.

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии». Издание «Главком» отмечало, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок «на сутки вперед» и оставляет свободный импорт из Беларуси.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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