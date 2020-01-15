Эксперт отметил высокую плотность решений в послании Путина

«Поддержка семьи, образование и качество жизни – это основные вопросы населения к государству. И президент пошел по этой повестке, ответив готовыми решениями на самые острые и значимые запросы», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя ключевые моменты ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Самый большой и наиболее значимый блок нынешнего президентского послания к Федеральному собранию был посвящен социальным проблемам, – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. – В этой связи нельзя не отметить высокую плотность решений – послание президента носит максимально конкретный и точный характер. Фактически озвучены уже пути решения проблем. Стоит отметить, что поставлена задача вводить эти решения в максимально ближайшие сроки – с 1 января, с сентября, и так далее».

Говоря о приоритетах, содержащихся в президентском послании, эксперт отметил, что в первую очередь – это поддержка семьи и демографии. Второй значимый блок – образование, увеличение количества школьников, их социальная поддержка, новые школьные места и повышение качества образования.

«Ну и конечно то, что связано с увеличением количества бюджетных мест в ВУЗах, целевой подготовкой врачей и учителей. На мой взгляд, это очень значимо и результаты от этих решений, с социальной и экономической точек зрения, имеют критически важное значение», – добавил Потуремский.

«Кроме того, президент ранее анонсировал, что вопросы доходов, качества жизни и социальная тема станут ключевыми в послании в этом году. И я, как практикующий социолог, могу сказать, что сегодня это основные вопросы со стороны населения к государству и к партийной системе. То, что президент пошел по этой повестке – стало ответом на самые острые и значимые запросы со стороны населения страны», – резюмировал Виктор Потуремский.

Ранее в Москве состоялось ежегодное обращение президента РФ к Федеральному собранию. В ходе послания Владимир Путин озвучил целый спектр инициатив по социальной поддержке россиян и предложил пакет изменений в конституцию.

В частности, Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Он добавил, что нужно повысить выплаты до 460 тысяч рублей с 1 января 2020 года.

Кроме того, президент предложил каждый год увеличивать число бюджетных мест в вузах. Он отметил, что нужно развивать высшие учебные заведения в регионах.

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