В июне 2020 года на рынок может выйти вседорожник Skoda Kamiq Scoutline

15.01.2020, 15:04, Разное

Представитель чешского автопрома компания Skoda планирует презентовать в рамках автосалона в Женеве вседорожник Kamiq в исполнении Scoutline. На рынок новинка может выйти уже в июне 2020 года.
Skoda Kamiq Scoutline от остального «семейства» кроссоверов бренда отличается полностью светодиодной оптикой, акцентами серебристого цвета на кузове и специальными чёрными матовыми накладками на колёсных арках. Также среди особенностей отмечают покрашенный в серебристый цвет передний спойлер и диффузор, кант из хрома на боковых стёклах и колёса Braga размером 17 дюймов. Последние, кстати, можно сменить на опциональные 18-дюймовые Crater.

В интерьере Skoda Kamiq Scoutline присутствует декор «под дерево» и хромированная отделка, накладки из алюминия на педалях и «дышащая» обивка сидений, а некоторые элементы выполнены из кожи. Под капотом вседорожника возможно устанавливать несколько вариантов силовых агрегатов – дизельный, бензиновый или метановый.



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