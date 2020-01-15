В Омске преподавателя фотокружка обвиняют в совращении восьми школьниц

15.01.2020, 15:04, Разное

В Омске 35-летнего преподавателя фотокружка, работавшего на станции юннатов, обвиняют в совращении восьми несовершеннолетних школьниц. Расследование уголовного производства уже завершено и передано на рассмотрение в суд.
По информации регионального СК РФ, преподаватель не только обучал участниц кружка искусству фотографии, но и по отношению к некоторым из девочек 12-15 лет проявлял интерес сексуального характера. Восемь школьниц получали от взрослого мужчины предложения вместе провести досуг, обнажиться и поучаствовать в откровенной фотосессии. Кроме того, фотограф вёл с ученицами интимную переписку и флиртовал.

Обвиняемого в совращении школьниц во время досудебного расследования содержат под стражей. Педагогу инкриминируют обвинение по нескольким статьям УК РФ, в частности, за развратные действия и половой либо другой контакт сексуального характера с лицами младше 16 лет. В совокупности срок тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора может составить около 12 лет.



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