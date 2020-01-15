В ОНФ послание президента назвали «народным»

«Так получилось, что за последнее время я и мои коллеги провели 140 суток в командировках, из них процентов 80 пришлось на зоны чрезвычайных ситуаций. Сегодня я, и не только я, услышал ответ на вопросы, которые задают люди в регионах», – сказал газете ВЗГЛЯД замруководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич, комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Сегодня президент говорил о вещах, которые очень важны, например, для одной женщины из Тулунского района Иркутской области. Она живет в деревеньке рядом с поселком, который называется Котик. В одиночку воспитывает четверых детей – девочек двух и четырех лет, и мальчиков, одному из которых шесть, а другому восемь. Я подумал именно об этой женщине», – рассказал заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич.

В среду, в послании Федеральному Собранию, президент отметил: «Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья».

Глава государства, в том числе, предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех.

«Я считаю, что послание президента было народным. Мы услышали ответы на вопросы, которые задают чаще всего: по поводу пособий для матерей, для многодетных семей. Кстати, не в последнюю очередь звучат вопросы о возможности доступа к Интернету», – подчеркнул Кастюкевич.

«Много вопросов задают и по поводу ФАПов – фельдшерско-акушерских пунктов, – отметил собеседник. – Буквально четыре-пять дней назад из Вознесенского – поселка в той же Иркутской области, нам написали: в ФАПе не топят, вода замерзла. По идее, они должны писать в районную больницу, которая ведает этим ФАПом, а пишут нам. Президент говорил о том, что нужно полное доукомплектование этих пунктов. Теперь, когда дана серьезная команда решить проблему в течение 2020 года, это стало ответом на очередной вопрос людей».

«Прямое поручение президента контролировать историю с фельдшерско-акушерскими пунктами нам окажет неоценимую помощь и содействие в работе. У наших ребят, можно сказать, глаза загорелись. Мы уверены в том, что те задачи, которые были озвучены в послании, нами будут выполнены», – резюмировал замруководителя исполкома ОНФ.





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