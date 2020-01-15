Путин требует новую Конституцию: без приоритета международного права, с назначаемым Думой премьером и новыми ограничениями для кандидатов в президенты

Президент Владимир Путин потребовал провести референдум о внесении поправок в Конституцию по предложенному им пакету изменений. Об этом он заявил в послании к Федеральному Собранию.

Среди предложенных им поправок — соблюдение Россией требований международного законодательства и международных договоров только в том случае, если они не противоречат Конституции. По мнению Путина, это позволит гарантировать суверенитет страны.

Путин также предложил прописать в Конституции РФ требование к кандидату на пост главы государства о проживании на территории страны не менее 25 лет и об отсутствии у него зарубежного гражданства.

Другая поправка запрещает губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, а также премьер-министру, вице-премьерам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране.

Кроме того Путин предложил обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока.

Также Путин предложил несколько изменений, касающихся государственного управлении. Среди них — возможность Госдумы не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров так, что президент не сможет отклонить их кандидатуры. При этом глава государства должен иметь право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами.

Совет Федерации Путин предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд — правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент. Утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации.

Также в Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен, а реальные полномочия местного самоуправления — расширены.

Кроме того, в Конституции могут закрепить норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. В основном законе также должен появиться пункт о регулярной индексации пенсий.

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