Индия войдет в проект «Роснефти» на Таймыре

Индия будет участвовать совместном проекте «Роснефти» и ее бывшего президента Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений «Восток ойл». Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра нефти, природного газа и сталелитейной промышленности страны Дхармендру Прадхана.

«Да, однозначно», — ответил он на вопрос, будет ли Индия участвовать в «Восток ойл». При этом министр не назвал объем инвестиций в проект.

О том, что Индия ведет переговоры с «Роснефтью», стало известно в сентябре прошлого года. Пресс-секретарь российской компании сказал тогда, что «Роснефть» ведет переговоры с индийскими компаниями насчет участия в разработке кластера.

В «Восток ойл» должны войти Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения «Роснефти», Западно-Иркинский участок в Якутии ее британского акционера BP, а также блок месторождений «Нефтегазхолдинга» Пайяхи. Потенциальные запасы этого кластера оцениваются в 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

На реализацию этого проекта «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» попросили из бюджета льготы в размере 2,6 трлн рублей. Взамен нефтяные компании пообещали инвестировать в него от 5 до 8,5 трлн рублей. В середине декабря 2019 года замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктической зоне России вступит в силу уже в июле 2020 года. Для резидентов предусмотрены льготы по налогу на имущество, НДПИ, налогу на прибыль, пониженные страховые взносы, а также возможность нанимать иностранных специалистов без квот.

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