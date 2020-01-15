Пакет демографических и социальных стимулов, о котором Путин сказал во время послания Федеральному собранию, обойдется бюджету в сотни млрд рублей в этом году. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — высказал оценку Силуанов.

По его словам, финансово обеспечить эти меры поможет улучшение собираемости госдоходов, а также выстраивание приоритетов в расходах. Силуанов подчеркнул, что эти траты не должны нарушить «макроэкономическую стабильность».

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь заявила, что средства на демографические инициативы президента в бюджете есть.

«Я хочу заверить всех, что средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов», — сказала Голикова в эфире ВГТРК. По ее словам, окончательные расчеты будут проведены после публикации поручений президента по итогам послания.

Голикова заявила, что готовить изменения в законодательство «начнем с сегодняшнего дня».

Напомним, ранее сегодня в послании Федеральному собранию Путин заявил, что демографическая проблема является в России основной.

«Историческая обязанность: выйти из демографической ловушки. Сбережение и приумножение народа — высший национальный приоритет», — заявил Путин.

По его мнению, для решения этой проблемы достаточно мер экономической поддержки семей: ежемесячных выплаты на детей в возрасте от трех лет до семи включительно, а также продления и расширения программы материнского капитала: она продлевается как минимум до конца 2026 года. Причем уже с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 26 рублей. С 1 января эта сумма проиндексирована на 3,8%.

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