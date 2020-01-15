Дом из «Братьев Карамазовых» серьезно пострадал при пожаре

Дом в городе Старая Русса в Новгородской области, описанный Федором Достоевским в романе «Братья Карамазовы», серьезно поврежден при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Площадь возгорания превысила 200 кв. м. Здание не эксплуатировалось, в результате ЧП никто не пострадал.
По информации администрации Старорусского района Новгородской области, дом является памятником архитектуры. Он был построен во второй половине XIX века.
В романе «Братья Карамазовы» Федора Достоевского этот дом был описан как дом офицерской дочери Катерины Ивановны Верховцевой.
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Последнее: Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», — приводит агентство слова президента. Новость дополняется.
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