Дом из «Братьев Карамазовых» серьезно пострадал при пожаре

Дом в городе Старая Русса в Новгородской области, описанный Федором Достоевским в романе «Братья Карамазовы», серьезно поврежден при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь возгорания превысила 200 кв. м. Здание не эксплуатировалось, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации администрации Старорусского района Новгородской области, дом является памятником архитектуры. Он был построен во второй половине XIX века.

В романе «Братья Карамазовы» Федора Достоевского этот дом был описан как дом офицерской дочери Катерины Ивановны Верховцевой.

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