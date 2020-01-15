Дом из «Братьев Карамазовых» серьезно пострадал при пожаре

15.01.2020, 14:57, Новости дня

Дом в городе Старая Русса в Новгородской области, описанный Федором Достоевским в романе «Братья Карамазовы», серьезно поврежден при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь возгорания превысила 200 кв. м. Здание не эксплуатировалось, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации администрации Старорусского района Новгородской области, дом является памятником архитектуры. Он был построен во второй половине XIX века.

В романе «Братья Карамазовы» Федора Достоевского этот дом был описан как дом офицерской дочери Катерины Ивановны Верховцевой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», — приводит агентство слова президента.  Новость дополняется. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика