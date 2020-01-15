Берри показала сына

15.01.2020, 14:54, Новости дня

Голливудская актриса Холли Берри разместила в Instagram фото шестилетнего сына Масео.

Мальчик запечатлен в солнцезащитных очках..

«Этот ребенок – всегда мой МСМ», – написала она.

МСМ означает Man Crush Monday («Мужчина, взорвавший понедельник”). В Instagram под этим тегом публикуют снимки любимых мужчин-знаменитостей.

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THIS KID is forever my #MCM *

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 13 Янв 2020 в 1:30 PST

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми». Наиболее известные фильмы с ее участием – «Люди Икс», «Женщина-кошка», «Готика».

В 2015 году Холли Берри развелась с мужем, актером Оливье Мартинесом, отцом Масео.

Актриса ранее была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бене, жила в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри. От отношений с ним у Берри есть 11-летняя дочь Нала.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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