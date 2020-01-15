Гончарук заявил, что ямочные ремонты дорог должны отойти в прошлое

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 15 января заявил в Telegram, что ямочные ремонты дорог должны отойти в прошлое.

По его словам, правительство утвердило дорожную стратегию на 2020 год. Для проведения комплексного строительства в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн, из них 31,5 млрд бюджетных средств и 20,5 млрд грн – от международных организаций.

Гончарук напомнил, что в 2020 году в Украине планируют построить и отремонтировать по меньшей мере 4 тыс. км дорог.

«Дороги – часть большой инфраструктурной модернизации Украины», – написал премьер.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и №2660 «О внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год». Их принятие позволит «Укравтодору» привлечь дополнительное финансирование в размере дополнительных 20 млрд под государственные гарантии.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июля 2019 года подписал указ «О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог».

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.

Европейский инвестиционный банк и ЕБРР выделят €900 млн на ремонт украинских дорог.

В общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO) 18 декабря заявили, что для создания качественных дорог в Украине нужно 5 трлн грн за 10 лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сообщается, что глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. «Хотя не все получилось», — приводит агентство слова президента. Новость дополняется.