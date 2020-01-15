Витренко: Меня прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки

15.01.2020, 14:54, Новости дня

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» высказал предположение, что его прослушивают ряд иностранных и украинская разведки.

Отвечая на вопрос журналиста, не проверяет ли он свой кабинет на наличие прослушивающих устройств, Витренко ответил: «Нет. Меня и так прослушивают украинская, русская и, возможно, американская разведки. Может, еще кто-то».

Он добавил, что понимание такой вероятности помогает контролировать собственные слова.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

Витренко – украинский экономист и финансист. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України», член Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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