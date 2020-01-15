СК возбудил дело об обстреле ВСУ в Донбассе

Следователи возбудили уголовное дело по обстрелу ВСУ мирных жителей Донбасса, из-за которого пострадал мужчина, повреждена линия электропередачи и газовая труба, информирует СК.

«10 января 2020 года военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из артиллерийских орудий калибром 122 мм, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Кировске самопровозглашенной Луганской народной республики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате обстрела оказались повреждены высоковольтная линия электропередач, газовая труба, а также получил ранение не участвующий в конфликте 57-летний местный житель.

«Как полагает следствие, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство гражданских лиц из числа местного населения Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», – отметили в СК.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

В ноябре в РФ было предъявлено заочное обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексею Майстренко, подозреваемому в причастности к обстрелу гражданского населения в Донбассе.

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