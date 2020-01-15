Фракции «Единой России» в Госдуме поставят задачи по реализации послания президента

Представители «Единой России» на следующей неделе проведут встречу с правительством, чтобы детально обсудить положения послания президента и поставить задачи фракции ЕР в Госдуме, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» проведет встречу с кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной думе. Финансовому блоку правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», – отметил Турчак, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Он также подчеркнул, что послание президента Федеральному собранию почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального.

«Во главе угла стоит человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации. Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений сегодня была озвучены президентом», – заключил Турчак.

Ранее в среду, президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка, а также предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию.

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