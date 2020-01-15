Мнение: Щедрая Карабасина

Баба Яга Рудковская всё-таки очень хороший и добрый человек. Нет, даже не так. Яна — самая добрая, самая щедрая, самая сострадательная пи… в общем, миленькая!

Узнав, что организатор ледовых шоу и её конкурент Илья Авербух платит своим артистам по 150 тысяч в среднем за выступление, баба Яга тут же выбежала к журналистам-помоечникам и сделала официальное заявление:

«У Аделины Сотниковой и Юли Липницкой были кутюрные платья, в которых они катались. Ткани доставляли прямиком из Парижа. Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами».



И пусть я пьян, но платье от кутюр! Я одарю тебя цветами и, может быть, подарком! Фото: Соцсети

Кутюрные платья были — надо же. Ткани — с самого городу Парижу, не хухры-мухры!

Ну, что сказать по поводу этой неслыханной щедрости? Молодец, Яна! Так и надо с этими спортсменами! Толку от них для народного хозяйства всё равно никакого.

Выписала с арабского рынка из-под Парижа отрез пёстрого драпа, чтобы не мёрзла писечка. Позвала из ателье напротив какую-нибудь весёлую трололо-кутюршу. Сшили быстренько платье и надели на куклу-марионетку — смотри, мол, девочка, счастье какое тебе привалило!

Почувствуй, дура, себя принцессой!



Когда ты — принцесса. ну, почти. Фото: Соцсети

Платье после выступления, правда, сдать нужно. Просыпать нафталином, потом ещё раз наденем. Ткань — дорогая, с Парижу. И шито не кем-нибудь, а самим ателье Русморда!

Не то, чтобы я как-то особенно переживала за спортсменочек, но все эти ледовые шоу от Яны напоминают мне театр Карабаса из Буратино.

Бывшие девочки-чемпионки катаются до кровавых мозолей по льду. Кто — платье получит. Кто — 150 тысяч. Пока ножки прыгают, с голоду не подохнешь. Ну, а потом, можно сесть экспертом на диванчик к Малахову, когда баба Яга прогонит тебя с батоном хлеба вон из шоу.

Сами организаторы ледовой самодеятельности зашибают десятки миллионов рублей, пользуясь повальной безвкусицей населения. У ширнармасс выбор ведь небольшой — или концерт Оли Бузовой, или ледовое шоу.

Всё талантливое, достойное, доброе-вечное до зрителя в нашей реальности не доходит. Вурдалаки сжирают, а конкурировать с ними сложно. Скоро голеньких чемпионочек начнут выпускать на лёд, чтобы их писечками привлечь тупого зрителя.



Йохо-хо! Фото: Соцсети

А можно я совсем откровенно вас всех спрошу? А чем, по сути, отличаются эти шоу от представления того же Запашного с тиграми?

В цирке — звери. Работают за еду. У бабы Яги — глупые девочки, работающие за красивое платье, «цветы и подарочки» от Евгения.

Сломает тигр лапу? Упадёт на коленочку фигуристочка в ярком платьице? Финал для обоих будет один и тот же — зоопарк. Или настоящий — для тигра, или у Малахова — для бывшей спортсменочки в лучшем случае.

А бабки зрителей оседают в карманах организаторов. Налоговой бы ими заняться — интересного, на мой взгляд, много найдут. И эти Карабасины, жиреющие на страданиях своих подопечных, смеют ещё выставлять себя порядочными людьми.

«Были кутюрные платья, ткани прямиком из Парижа, щедро одариваем подарками и цветами» — вот надо же!

Противно. Зачем вы ходите на эти ледовые шоу? Чтобы баба Яга купила себе ещё один сундук от кутюр?

Источник: Лена Миро

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