Мнение: Щедрая Карабасина

Баба Яга Рудковская всё-таки очень хороший и добрый человек. Нет, даже не так. Яна — самая добрая, самая щедрая, самая сострадательная пи… в общем, миленькая!
Узнав, что организатор ледовых шоу и её конкурент Илья Авербух платит своим артистам по 150 тысяч в среднем за выступление, баба Яга тут же выбежала к журналистам-помоечникам и сделала официальное заявление:
«У Аделины Сотниковой и Юли Липницкой были кутюрные платья, в которых они катались. Ткани доставляли прямиком из Парижа. Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами».
И пусть я пьян, но платье от кутюр! Я одарю тебя цветами и, может быть, подарком! Фото: Соцсети
Кутюрные платья были — надо же. Ткани — с самого городу Парижу, не хухры-мухры!
Ну, что сказать по поводу этой неслыханной щедрости? Молодец, Яна! Так и надо с этими спортсменами! Толку от них для народного хозяйства всё равно никакого.
Выписала с арабского рынка из-под Парижа отрез пёстрого драпа, чтобы не мёрзла писечка. Позвала из ателье напротив какую-нибудь весёлую трололо-кутюршу. Сшили быстренько платье и надели на куклу-марионетку — смотри, мол, девочка, счастье какое тебе привалило!
Почувствуй, дура, себя принцессой!
Когда ты — принцесса. ну, почти. Фото: Соцсети
Платье после выступления, правда, сдать нужно. Просыпать нафталином, потом ещё раз наденем. Ткань — дорогая, с Парижу. И шито не кем-нибудь, а самим ателье Русморда!
Не то, чтобы я как-то особенно переживала за спортсменочек, но все эти ледовые шоу от Яны напоминают мне театр Карабаса из Буратино.
Бывшие девочки-чемпионки катаются до кровавых мозолей по льду. Кто — платье получит. Кто — 150 тысяч. Пока ножки прыгают, с голоду не подохнешь. Ну, а потом, можно сесть экспертом на диванчик к Малахову, когда баба Яга прогонит тебя с батоном хлеба вон из шоу.
Сами организаторы ледовой самодеятельности зашибают десятки миллионов рублей, пользуясь повальной безвкусицей населения. У ширнармасс выбор ведь небольшой — или концерт Оли Бузовой, или ледовое шоу.
Всё талантливое, достойное, доброе-вечное до зрителя в нашей реальности не доходит. Вурдалаки сжирают, а конкурировать с ними сложно. Скоро голеньких чемпионочек начнут выпускать на лёд, чтобы их писечками привлечь тупого зрителя.
Йохо-хо! Фото: Соцсети
А можно я совсем откровенно вас всех спрошу? А чем, по сути, отличаются эти шоу от представления того же Запашного с тиграми?
В цирке — звери. Работают за еду. У бабы Яги — глупые девочки, работающие за красивое платье, «цветы и подарочки» от Евгения.
Сломает тигр лапу? Упадёт на коленочку фигуристочка в ярком платьице? Финал для обоих будет один и тот же — зоопарк. Или настоящий — для тигра, или у Малахова — для бывшей спортсменочки в лучшем случае.
А бабки зрителей оседают в карманах организаторов. Налоговой бы ими заняться — интересного, на мой взгляд, много найдут. И эти Карабасины, жиреющие на страданиях своих подопечных, смеют ещё выставлять себя порядочными людьми.
«Были кутюрные платья, ткани прямиком из Парижа, щедро одариваем подарками и цветами» — вот надо же!
Противно. Зачем вы ходите на эти ледовые шоу? Чтобы баба Яга купила себе ещё один сундук от кутюр?
Источник: Лена Миро
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а версия о человеческом факторе – прикрытие. Самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране не мог быть сбит по ошибке оператора или из-за сбоя в системе наведения зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1». Показательно, что ответственность за сбивание украинского лайнера взял на себя не официальный Тегеран, а военно-политическое формирование Корпус стражей […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лавров пообещал продолжение поэтапной дедолларизации экономики / 15 января
- Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге / 8 января
- «Это было полезно». Витренко прокомментировал переговоры по газу во время нормандского саммита / 11 декабря
- Пропавшего в Саратовской области подростка будут искать, несмотря на темное время суток / 24 ноября
- «Укроборонпром» возобновил контракт на поставку ВСУ 45 единиц БТР-4Е. Это позволило Харьковскому конструкторскому бюро избежать остановки работы / 24 декабря
- У детей обнаружили способность придумывать жестовый язык / 2 января
- Названы сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ / 25 ноября
- Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера, он арестован / 15 декабря