Сыну хоккеиста Соколова предъявили обвинение в убийстве матери

Сын хоккеиста Максима Соколова убил собственную мать в невменяемом состоянии, об этом сообщила прокуратура Ленобласти и Следственный комитет.

Следственный комитет сообщил, что 18-летний юноша обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц, передает РИА «Новости».

«Молодой человек взял нож и нанес им не менее 33 ударов в область шеи своей матери, причинив ей телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Непосредственно после этого молодой человек зашел в спальню 15-летнего брата и нанес ему не менее 20 ударов ножом в область жизненно важных органов, от большей части из которых несовершеннолетний уклонился, а также пытался его задушить. Подросток оказал активное сопротивление нападавшему, выбежал из дома и обратился за помощью к соседям», – сообщило ведомство.

Первый зампрокурора Ленобласти Виктор Балдин утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в «отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасные, запрещенные уголовным законом деяния», сообщила прокуратура региона.

«В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что юноша страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре», – отметили в СК.

Напомним, 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области было найдено тело жены экс-вратаря сборной РФ по хоккею Максима Соколова со множественными ножевыми ранениями, также найден раненым ее 18-летний сын.

Позже по подозрению в убийстве матери был задержан младший сын Антон.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Иранцы сбили самолет МАУ умышленно, а версия о человеческом факторе – прикрытие. Самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране не мог быть сбит по ошибке оператора или из-за сбоя в системе наведения зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1». Показательно, что ответственность за сбивание украинского лайнера взял на себя не официальный Тегеран, а военно-политическое формирование Корпус стражей […]