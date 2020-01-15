Путин поручил внести предложения по созданию авиакомпании для Дальнего Востока

В РФ планируется создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. Этот пункт содержится в перечне указаний главы государства Владимира Путина по итогам совещания с правительством, состоявшегося 11 декабря 2019 года.
Перечень поручений был опубликован на сайте Кремля.
В одном из поручений российского лидера указывается, что он поручает правительству «внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости».
Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 31 января.
В апреле 2019 года Минвостокразвития сообщало, что из Резервного фонда правительства дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на перелеты по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении.
В сентябре Владимир Путин поддержал продление программ льготных тарифов на авиабилеты в регионы Дальнего Востока.
В ноябре был расширен перечень субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток.
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