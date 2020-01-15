МЭР оценило стоимость социальных инициатив президента

Социально-экономические инициативы президента РФ Владимира Путина в 2020 году обойдутся в 0,3 триллиона рублей, с 2022 года они будут стоить более 0,6 трлн рублей в год, заявило Минэкономразвития.

«Суммарная стоимость пакета в текущем году составит около 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года будет составлять более 0,6 трлн рублей в год», – передает РИА «Новости» сообщение МЭР.

Речь идет о трех ключевых инициативах, озвученных в послании: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы маткапитала, снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний. МЭР отмечает, что инициативы направлены на снижение уровня бедности, рост доходов населения, а также преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.

«С точки зрения текущей экономической динамики пакет направлен на преодоление «ловушки слабого спроса», – отмечает министерство.

Также указывается, что пособие семьям с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, а также без рисков инфляции поддержит потребительский спрос в России.

«Пособие для семей с детьми позволит восстановить доходы нуждающихся семей, а это поддержит потребительский спрос. Сумма выплат на каждого ребенка в семьях с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет и с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи составит более 5 тыс. рублей на ребенка в месяц. С учетом того, что дети до 3-х лет в таких семьях уже получают пособие в размере прожиточного минимума, то можно говорить о том, что на протяжении всего дошкольного периода государство обеспечит устойчивую материальную поддержку ребенка», – отмечает министерство.

В этом году программа будет реализовываться в пилотном режиме, а в следующем поддержка по ней удвоится.

«Сейчас происходит охлаждение потребительского кредитования, влияющего на инфляцию, поэтому дополнительное стимулирование спроса инфляционные риски не создает. При этом, так как поддержка оказывается тем семьям, которые приобретают, как правило, отечественную продукцию, мера также позволит поддержать российских производителей», – указывается в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в социальной сфере есть бюджетные средства на реализацию предложений президента Владимира Путина. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что в 2020 году на демографические меры, озвученные в послании, потребуется 400-450 млрд рублей.

Член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова в комментарии газете ВЗГЛЯД оценила социальный блок послания Путина.

В ходе послания в среду президент озвучил такие инициативы, как продление действия и увеличение объема материнского капитала, а также распространение этой меры поддержки на семьи с первым ребенком, практику социального контракта и идею закрепить в Конституции индексацию пенсий. Кроме того, глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.





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