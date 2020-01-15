Кудрин назвал предложения Путина «маленьким шажком» к парламентской республике

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что предложения президента Владимира Путина по усилению роли парламента являются «маленьким шажком» в сторону парламентской республики.

«Это маленький шажок в сторону парламентской республики», – сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос по итогам послания, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты и доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера.

В то же время Путин подчеркнул, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраниться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, а также право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров.





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