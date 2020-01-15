Сахар: все-таки наркотик или нет?

Пожалуй, каждому из нас приходилось испытывать острое желание съесть что-нибудь «сладенькое». Почему ему так сложно противостоять?
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На этот вопрос постарались ответить сотрудники Орхусского университета в Дании. Они изучили, как влияет на мозг регулярное употребление сахара на примере карликовых домашних свиней. В рамках эксперимента мини-пигам в течение 12 дней предоставляли доступ к подслащенной воде. При этом каждый день у животных отслеживали изменения в активности головного мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Сравнение ПЭТ-снимков до и после «сладкого» эксперимента показало, что уже после первого дня у животных наблюдались серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Аналогичные изменения имеют место при употреблении наркотических веществ. Это явно указывает на то, что сахар имеет аддиктивный потенциал. Вот почему рука словно сама по себе тянется к шоколаду.
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