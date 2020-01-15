Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр, которого в Иране объявили персоной нон грата покинул Тегеран. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Его отъезд сопровождался предварительным уведомлением и на основании дипломатического протокола.

Агентство отмечает, что британские дипломаты заявили о заранее запланированном визите Макэйра в Лондон. Посол якобы намерен вернуться на работу в посольство Великобритании в Иране.

11 января Макэйра на несколько часов задерживали. Он присутствовал во время акции, которая собралась, когда стало известно, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Иранский канал PressTV сообщил, что посла обвиняли в разжигании уличных протестов. Макэйр заявил, что не принимал участия в протестах, а пришел на акцию памяти погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины».

Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили 15 января обвинил Макэйра во вмешательстве во внутренние дела Ирана «в нарушение дипломатических конвенций».

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект». Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане. 12 января акции протеста возобновились.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среду в Совфеде состоится совещание, где будет обсуждаться план реализации внесения изменений в Конституцию по итогам послания президента Владимира Путина. «Сегодня уже у меня вечером будет совещание, где мы примем план реализации положений послания президента», – передает ее слова РИА «Новости». Она также назвала хорошим сигналом намерение […]