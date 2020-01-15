Матвиенко анонсировала совещание в среду по плану изменений в Конституцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среду в Совфеде состоится совещание, где будет обсуждаться план реализации внесения изменений в Конституцию по итогам послания президента Владимира Путина.

«Сегодня уже у меня вечером будет совещание, где мы примем план реализации положений послания президента», – передает ее слова РИА «Новости».

Она также назвала хорошим сигналом намерение Путина поделиться частью своих полномочий с парламентом.

«Сегодня день хороших новостей. Президент очень смело поделился частью своих президентских полномочий с парламентом. Это хороший сигнал обществу, что у нас стабильная политическая обстановка и президент не тревожится, отдавая часть своих полномочий парламенту», – сообщила Матвиенко.

По ее словам, инициатива Путина повышает роль парламента.

В то же время она заявила, что говорить о сроках голосования по изменениям Конституции пока рано.

Ранее в среду Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию, в частности, предложив доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера.





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Последнее: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среду в Совфеде состоится совещание, где будет обсуждаться план реализации внесения изменений в Конституцию по итогам послания президента Владимира Путина. «Сегодня уже у меня вечером будет совещание, где мы примем план реализации положений послания президента», – передает ее слова РИА «Новости». Она также назвала хорошим сигналом намерение […]