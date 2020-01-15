На Украине пригрозили сорвать спектакль с участием Башарова

15.01.2020, 14:30, Новости дня

На Украине активисты угрожают сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым, сообщают местные СМИ.

Лидер украинской организации «Свiтанок» Вадим Поздняков сообщил, что направил в госпогранслужбу и СБУ обращения с требованием запретить Башарову въезд в страну, передает УНИАН.

Свое требование Поздняков объяснил тем, что Башаров некогда выступал в «оккупированном» Крмыму.

Ранее российской телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Также СБУ запретила российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) въезд на Украину.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в среду в Совфеде состоится совещание, где будет обсуждаться план реализации внесения изменений в Конституцию по итогам послания президента Владимира Путина. «Сегодня уже у меня вечером будет совещание, где мы примем план реализации положений послания президента», – передает ее слова РИА «Новости». Она также назвала хорошим сигналом намерение […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика