На Украине пригрозили сорвать спектакль с участием Башарова

На Украине активисты угрожают сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым, сообщают местные СМИ.

Лидер украинской организации «Свiтанок» Вадим Поздняков сообщил, что направил в госпогранслужбу и СБУ обращения с требованием запретить Башарову въезд в страну, передает УНИАН.

Свое требование Поздняков объяснил тем, что Башаров некогда выступал в «оккупированном» Крмыму.

Ранее российской телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Также СБУ запретила российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) въезд на Украину.

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