Около половины украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или за рубежом – Милованов

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально, остальные – либо нелегально, либо на заработках за рубежом, заявил 14 января на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщило «Громадське».

«Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работают в другой стране, или работают неформально», – сказал Милованов.

По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

Милованов также отметил, что в течение следующих пяти лет правительство планирует выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам, а для этого необходимо ввести максимально гибкое законодательство о труде и разрешить все виды трудоустройства.

Дейстсвующий Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ) принят в 1971 году. 28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2708, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений. В заключительных положениях сказано, что в случае принятия законопроекта в день вступления в силу соответствующего закона утратят силу КЗоТ, а также законы «Об отпусках», «Об оплате труда» и еще ряд нормативных документов, регулирующих трудовые отношения.

Международная конфедерация профсоюзов выступила против законодательной инициативы Кабинета Министров Украины, касающейся изменений в трудовом законодательстве.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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