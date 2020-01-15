Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости

Служба родовспоможения в РФ готова к всплеску рождаемости после озвученных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«У нас огромная мощность, я хочу напомнить, что по результатам 2019 года мы пролечили 2 млн иностранцев и поток приезда к нам для получения медицинской помощи растет и растет. У нас огромные мощности. Если говорить о службе родовспоможения, мы здесь подстрахованы абсолютно. Все будет хорошо», – приводит слова Скворцовой РИА «Новости».
Глава ведомства подчеркнула, что в РФ был достигнут минимальный показатель младенческой смертности за всю историю – 4,8 на 1 тыс. родившихся живыми.
«Мы видим ресурс для дальнейшего снижения (показателя) во многих регионах от 2 до 3, поэтому с учетом цифровизации, с учетом того, что каждая беременная женщина сразу оказывается в системе и по ней индивидуально принимается решение на каком сроке ее родоразрешать, в учреждении какого уровня… Все это сейчас делается правильно», – добавила она.
Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, сообщил, что программа материнского капитала сейчас рассчитана на период до 31 декабря 2021 года, и пообещал, что программа будет продлена. Кроме того, Путин объявил, что материнский капитал можно будет получить при рождении первого ребенка.
После индексации с января 2020 года материнский капитал составит 466 тыс. 617 рублей, общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей.
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Последнее: Служба родовспоможения в РФ готова к всплеску рождаемости после озвученных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. «У нас огромная мощность, я хочу напомнить, что по результатам 2019 года мы пролечили 2 млн иностранцев и поток приезда к нам для получения медицинской помощи растет и растет. У […]
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