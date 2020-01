Черви и коровьи мозги: бесстрашная Селена Гомес в экстремальном конкурсе Джимми Фэллона

В прошлую пятницу свет увидел сольный альбом Селены Гомес Rare — первый за четыре года. И, как сама певица признавалась в большом и достаточно откровенном интервью журналу WSJ Magazine, сейчас она вышла из тени, чтобы продвинуть свою музыку в массы. Селена общается с журналистами, посещает премьеры, встречается с поклонниками и снимается в телешоу. Одним из последних стало вечернее шоу Джимми Фэллона — The Tonight Show Starring Jimmy Fallon — на канале NBC.

По традиции после интервью Джимми предложил Селене принять участие в конкурсе — забавном для зрителей и достаточно страшном для самих знаменитостей. По условиям этой игры под названием Can You Feel It? сам Джимми и его звездный гость поочередно запускают руки в большую коробку, содержимое которой видят только зрители. Там может оказаться что угодно — в том числе нечто живое. Неизвестность и без того пугает любого, а когда содержимое коробки сопровождается зрительскими возгласами «Фуууу!» или «Боже мой!», участники напрягаются еще больше, но Гомес удивила даже самого Фэллона.

Джимми готовится потрогать коровьи мозги Селена и мокрые волосы

Если телеведущий всякий раз с огромной острожностью и неспешностью запускал руки в коробку и иногда даже не мог дотронуться до ее содержимого с первого раза, то Селена делала это с впечатляющей решительностью — без промедлений и пауз. Джимми пришлось потрогать массу из сырых яиц и коровьи мозги, Селене — мокрые волосы в водостоке и двигающуюся игрушку. Третий раунд оказался самым эпичным: Селене и Джимми нужно было запустить руки в неизвестность одновременно и угадать, что же там такое… шевелится! Селена предположила, что это еда для собак, а Джимми не смог даже выдвинуть какую-то версию. Потрогав содержимое коробки, ведущий заглянул в нее и обнаружил, что вся она кишит червями. Реакцию — смотрите сами.

Отметим, альбом Rare был выпущен в свет 10 января, после того как поклонники успели выучить наизусть два сингла с него — Lose You To Love Me и Look At Her Now. Предполагается, что обе песни посвящены непростым отношениям Селены с Джастином Бибером, которые длились в общей сложности 4 года. Всего на пластинке — 13 композиций, а на шоу Джимми Фэллона Селена призналась, что в запасе у нее есть еще несколько песен, которые она бы «очень хотела, но пока не может выпустить». Одна из них называется Boyfriend — так же, как и сингл Джастина Бибера 2012 года.

