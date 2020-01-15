Врачи рассказали о вреде некоторой мебели для детей

Некоторая домашняя мебель может угрожать здоровью детей. Эксперты оценили самые вероятные источники полулетучих органических соединений в жилых помещениях.
Ламинатные полы теряют актуальность, и люди все чаще покупают винил. Он очень прочный и к тому же имеет стильный и привлекательный внешний вид. Между тем, у данного покрытия присутствует некий недостаток — он может оказаться опасным для детей. Результат научного эксперимента продемонстрировал, что уровень содержания бензилбутилфталата в моче тех ребят, которые живут в помещениях с виниловым полом, в разы выше, нежели у их ровесников, не имеющих в доме такого материала. Данный элемент накапливается в тканях и провоцирует различные недуги.
Мебель тоже может нести вред подрастающему поколению, особенно диваны. Для изготовления определенных деталей мастера применяют полиуретановую пену, обладающую огнеупорными свойствами. Содержащиеся в ней полибромированные эфиры вызывают ожирение и проблемы с нервами.
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Последнее: Некоторая домашняя мебель может угрожать здоровью детей. Эксперты оценили самые вероятные источники полулетучих органических соединений в жилых помещениях. Ламинатные полы теряют актуальность, и люди все чаще покупают винил. Он очень прочный и к тому же имеет стильный и привлекательный внешний вид. Между тем, у данного покрытия присутствует некий недостаток — он может оказаться опасным для […]
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