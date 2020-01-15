Врачи рассказали о вреде некоторой мебели для детей

15.01.2020, 14:21, Разное

Некоторая домашняя мебель может угрожать здоровью детей. Эксперты оценили самые вероятные источники полулетучих органических соединений в жилых помещениях.
Ламинатные полы теряют актуальность, и люди все чаще покупают винил. Он очень прочный и к тому же имеет стильный и привлекательный внешний вид. Между тем, у данного покрытия присутствует некий недостаток — он может оказаться опасным для детей. Результат научного эксперимента продемонстрировал, что уровень содержания бензилбутилфталата в моче тех ребят, которые живут в помещениях с виниловым полом, в разы выше, нежели у их ровесников, не имеющих в доме такого материала. Данный элемент накапливается в тканях и провоцирует различные недуги.

Мебель тоже может нести вред подрастающему поколению, особенно диваны. Для изготовления определенных деталей мастера применяют полиуретановую пену, обладающую огнеупорными свойствами. Содержащиеся в ней полибромированные эфиры вызывают ожирение и проблемы с нервами.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Некоторая домашняя мебель может угрожать здоровью детей. Эксперты оценили самые вероятные источники полулетучих органических соединений в жилых помещениях. Ламинатные полы теряют актуальность, и люди все чаще покупают винил. Он очень прочный и к тому же имеет стильный и привлекательный внешний вид. Между тем, у данного покрытия присутствует некий недостаток — он может оказаться опасным для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика