Графиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла на публику после переезда в Канаду из Великобритании. 14 января она посетила благотворительную организацию, не предупредив об этом администрацию центра помощи обездоленным.

Меган Маркл и принц Гарри объявили о начале новой жизни. Они отказались от государственного финансового обеспечения и планируют самостоятельно зарабатывать деньги. Супруги намерены жить «на две страны», но больше времени проводить в Канаде. Ранее Меган Маркл пояснила о желании покинуть Великобританию на новогодние праздники. Сначала она жила в Канаде в уединении. Жена принца Гарри впервые вышла на публику после переезда в Северную Америку, нарядившись в зауженные тёмные брюки, свободный свитер и взяв в собой сумку для покупок. Меган Маркл не предупредила руководство благотворительного центра о визите, преподнеся сотрудникам организации «сюрприз».

В Instagram герцогиня Сассекская выразила уважение к королеве Великобритании Елизавете II и всем представителям правящей династии. Принц Гарри и Меган Маркл планируют по-прежнему общаться с родственниками, но мечтают стать финансово независимыми и самостоятельно воспитать сына Арчи.

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