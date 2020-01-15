Экономист Дудчак дал высокую оценку предложениям Путина по материнскому капиталу

Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, подчеркнул необходимость государственной поддержки российских семей. Александр Дудчак, экономист и политолог, назвал предложения президента по материнскому капиталу крайне важными.

В интервью для «Слова и Дела», эксперт заявил, что людей нужно стимулировать на рождение первенца. Такая идея назревала давно и является своевременной. Дополнительным примером поддержки молодых семей является снижение ставки по ипотеке, которая становится огромной проблемой, ведь многие начинают планировать рождение ребенка, имея жилье.

По словам Дудчака, демографический вопрос набирает в настоящее время серьезные обороты, и стране необходимо делать все возможное для увеличения численности населения РФ. Здесь важна, уверен экономист, не только материальная поддержка, но и моральная. В Европе ведется пропаганда семей без детей или нетрадиционных браков. «Россия, — резюмировал политолог, — может стать последним бастионом традиционных человеческих ценностей».

Напомним, в обращении к Федеральному собранию Путин предложил продлить программу маткапитала до 2026 года. Президент призвал выплачивать за первого ребенка 466 000 рублей, второго – 616 000 рублей, а при рождении третьего погашать ипотеку в 450 000 рублей.

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