Экономист Дудчак дал высокую оценку предложениям Путина по материнскому капиталу

15.01.2020, 14:21, Разное

Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному собранию, подчеркнул необходимость государственной поддержки российских семей. Александр Дудчак, экономист и политолог, назвал предложения президента по материнскому капиталу крайне важными.
В интервью для «Слова и Дела», эксперт заявил, что людей нужно стимулировать на рождение первенца. Такая идея назревала давно и является своевременной. Дополнительным примером поддержки молодых семей является снижение ставки по ипотеке, которая становится огромной проблемой, ведь многие начинают планировать рождение ребенка, имея жилье.

По словам Дудчака, демографический вопрос набирает в настоящее время серьезные обороты, и стране необходимо делать все возможное для увеличения численности населения РФ. Здесь важна, уверен экономист, не только материальная поддержка, но и моральная. В Европе ведется пропаганда семей без детей или нетрадиционных браков. «Россия, — резюмировал политолог, — может стать последним бастионом традиционных человеческих ценностей».

Напомним, в обращении к Федеральному собранию Путин предложил продлить программу маткапитала до 2026 года. Президент призвал выплачивать за первого ребенка 466 000 рублей, второго – 616 000 рублей, а при рождении третьего погашать ипотеку в 450 000 рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Некоторая домашняя мебель может угрожать здоровью детей. Эксперты оценили самые вероятные источники полулетучих органических соединений в жилых помещениях. Ламинатные полы теряют актуальность, и люди все чаще покупают винил. Он очень прочный и к тому же имеет стильный и привлекательный внешний вид. Между тем, у данного покрытия присутствует некий недостаток — он может оказаться опасным для […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика