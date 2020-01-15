Посол ЕС сравнил ситуацию в отношениях РФ и Запада с холодной войной

Отношения РФ и Запада на сегодня хуже, чем были во времена холодной войны, так как сложившаяся ситуация потенциально более опасна и непредсказуема, сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума.

«Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости. Если нужны другие доказательства того, что это не холодная война, а нечто худшее, то во время холодной войны мы заключили соглашения о контроле над вооружениями, а теперь бросаем их под каток», – сказал Эдерер, комментируя ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, передает ТАСС.

Посол, говоря о международной обстановке, отметил, что «вопросы войны и мира вернулись», и привел в пример обострение отношений между США и Ираном.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что 2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США.

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Последнее: Отношения РФ и Запада на сегодня хуже, чем были во времена холодной войны, так как сложившаяся ситуация потенциально более опасна и непредсказуема, сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума. «Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было […]