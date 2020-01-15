Допрыгались: Путин поставил чиновникам неожиданный ультиматум

15.01.2020, 14:18, Разное

В современной России неоднократно бывали случаи, когда
высокопоставленное лицо имело двойное гражданство или вид на жительство за
границей. С подобной практикой Путин решил покончить.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства
предложил внести ряд поправок в Конституцию. Одна из них запрещает лицам,
занимающим критические важные должности, иметь иностранное гражданство или вид
на жительство.

Поправка распространяется на членов Совета Федерации и
Госдумы, правительства, руководителей иных федеральных органов, глав регионов.
Чиновник должен служить народу, а не кому-то еще, подчеркнул Путин.

«Человек,
который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь
с Россией, с нашим народом и никак иначе. Никаких полутонов и допущений»,
– цитирует президента «Царьград». Предложение Путина журналисты
расценили как «жесткий ультиматум» чиновникам. 

Также Путин предложил ужесточить требования к кандидатуре
президента. По его мнению, претендующий на высший государственный пост должен
проживать в России не менее 25 лет и в прошлом не иметь иностранного
гражданства или вида на жительство.

Путин: Губернаторы, члены Совфеда, депутаты, премьер и замы, министры, судьи не могут иметь иностранное гражданство. Смысл госслужбы — в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе! pic.twitter.com/TdHrOcIxD9

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020

Помимо прочего, российский лидер предложил дать Госдуме
дополнительные полномочия при назначении руководства правительства и выступил
за ограничение президентских полномочий двумя сроками без поправки
«подряд». Озвучил Путин и меры социальной поддержки: в частности,
увеличить размер материнского капитала и выдавать его уже за рождение первого
ребенка.



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Последнее: В современной России неоднократно бывали случаи, когда высокопоставленное лицо имело двойное гражданство или вид на жительство за границей. С подобной практикой Путин решил покончить. В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Одна из них запрещает лицам, занимающим критические важные должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Поправка распространяется […]

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