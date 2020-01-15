«Никем никогда не пренебрегай». Литвинова поделилась размышлениями после того как попала в ДТП

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова поделилась рассуждениями после того как попала под колеса автомобиля и опубликовала черно-белый снимок.

«Из событий моих последних дней напрашивается вывод: никем никогда не пренебрегай – ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге… И в одну секунду все изменить! Но жизнь продолжается», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Из событий моих последних дней напрашивается вывод — никем никогда не пренебрегай — ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге ….и в одну секунду всё изменить! Но жизнь продолжается — завтра спектакль во Мхате — Агата Кристи )!

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 15 Янв 2020 в 1:52 PST

По словам ассистентки Литвиновой, Александры, актриса шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина. За рулем находилась девушка.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…». Всем, кто переживал, – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения», – рассказывала актриса 12 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 12 Янв 2020 в 7:53 PST

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как «Увлеченья», «Три истории», «Право на выбор», «Небо. Самолет. Девушка», «Мне не больно», в сериале «Граница. Таежный роман».

Ее режиссерские работы – ленты «Нет смерти для меня», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире», «Крокус/Стрелка», «Последняя сказка Риты», «Петербург. Только по любви».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В современной России неоднократно бывали случаи, когда высокопоставленное лицо имело двойное гражданство или вид на жительство за границей. С подобной практикой Путин решил покончить. В ходе послания Федеральному собранию глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию. Одна из них запрещает лицам, занимающим критические важные должности, иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Поправка распространяется […]