Правительство выплатит семьям погибших в катастрофе рейса МАУ украинцев по 200 тыс. грн – Гончарук

Правительство в течение недели выплатит семьям украинцев, погибших в катастрофе рейса «Международных авиалиний Украины» в Иране, по 200 тыс. грн помощи, заявил 15 января в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. грн помощи», – написал Гончарук.

Он отметил, что «единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат».

«Мы проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальных прав заимствований), что составляет примерно $345 тыс.», – продолжил премьер.

Гончарук подчеркнул, что Украины также «настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции».

«Никакие компенсации не утолят боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость», – добавил глава Кабмина Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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